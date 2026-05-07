Visitano i pazienti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Visitano i pazienti' è 'Medici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MEDICI

Perché la soluzione è Medici? I medici sono professionisti sanitari che si occupano della cura e del benessere delle persone attraverso visite approfondite. Essi ascoltano i pazienti, valutano i sintomi e formulano diagnosi accurate per garantire il miglior trattamento possibile. La loro competenza e attenzione permettono di individuare tempestivamente eventuali problemi di salute, offrendo anche consigli utili per mantenere uno stile di vita equilibrato. La presenza di medici è fondamentale per assicurare assistenza qualificata a chi ne ha bisogno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Visitano i pazienti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Visitano i pazienti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Medici

La definizione "Visitano i pazienti" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Visitano i pazienti" conferma che la soluzione 'Medici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Medici

M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Visitano i pazienti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Medici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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