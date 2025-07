Un famoso osservatorio astronomico californiano nei cruciverba: la soluzione è Palomar

PALOMAR

Curiosità e Significato di Palomar

Perché la soluzione è Palomar? Il Palomar è un celebre osservatorio astronomico situato in California, noto per le sue grandi strutture e strumenti all’avanguardia. Fondato negli anni '40, ha contribuito a numerose scoperte spaziali, osservando stelle, galassie e altri corpi celesti. Il suo nome deriva dal vicino Monte Palomar, e rappresenta un punto di riferimento importante per la ricerca astronomica mondiale. Un vero simbolo dell’esplorazione dello spazio.

