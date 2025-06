Un noto osservatorio astronomico nei cruciverba: la soluzione è Palomar

PALOMAR

Curiosità e Significato di Palomar

Perché la soluzione è Palomar? Il Palomar è un famoso osservatorio astronomico situato in California, noto per le sue scoperte e le immagini spettacolari del cielo. Fondato nel 1948, ha contribuito immensamente allo studio dell’universo grazie al suo grande telescopio. Il nome deriva dal Monte Palomar, dove si trova, diventando simbolo di ricerca e innovazione nel campo dell’astronomia. Un vero punto di riferimento per gli appassionati di spazio e scienza.

Come si scrive la soluzione Palomar

P Padova

A Ancona

L Livorno

O Otranto

M Milano

A Ancona

R Roma

