Sovrasta l osservatorio nei cruciverba: la soluzione è Cupola

Home / Soluzioni Cruciverba / Sovrasta l osservatorio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sovrasta l osservatorio' è 'Cupola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUPOLA

Curiosità e Significato di Cupola

Hai risolto il cruciverba con Cupola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cupola.

Perché la soluzione è Cupola? Cupola indica la copertura a forma di cupola di un edificio o di una struttura, spesso utilizzata per sovrastare e proteggere uno spazio. È presente in chiese, monumenti e osservatori, creando un soffitto imponente e armonioso. La sua funzione è sia estetica che funzionale, offrendo ampiezza e luminosità. La cupola rappresenta così un elemento architettonico che domina e valorizza l’ambiente sottostante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si scruta dall osservatorioIl borgo medievale che sovrasta TrapaniIl gigante delle Alpi Pennine che sovrasta la ValtournencheLa lampada che sovrasta il tavolo operatorioSovrasta il Duomo di Cremona

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cupola

Se "Sovrasta l osservatorio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A V I I Z O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VIZIATO" VIZIATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.