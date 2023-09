Un robusto tessuto di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un robusto tessuto di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DENIM

Significato/Curiosita : Un robusto tessuto di cotone

Vedi denim (disambigua). il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore grigio ed è il tessuto storico con cui vengono confezionati... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi denim (disambigua). il dènim o tessuto di jeans è composto di cotone, generalmente di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

