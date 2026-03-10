L apertura dei vulcani

SOLUZIONE: CRATERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L apertura dei vulcani" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L apertura dei vulcani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cratere? Il punto di uscita del magma che si trova sulla superficie di un vulcano è un'apertura naturale chiamata cratere. Questa depressione si forma durante le eruzioni, quando il materiale incandescente si espande e si raffredda, creando una voragine. Il cratere rappresenta il collegamento tra l’interno del vulcano e l’ambiente esterno, permettendo al magma e ai gas di uscire. La sua forma e dimensione variano a seconda dell’attività vulcanica e dell’energia sprigionata.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L apertura dei vulcani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L apertura dei vulcani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cratere:

C Como R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L apertura dei vulcani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

