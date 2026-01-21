Composti chimici

SOLUZIONE: IDRATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Composti chimici" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Composti chimici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Idrati? Gli idrati sono sostanze in cui le molecole di acqua sono incorporate nella loro struttura chimica. Si formano quando composti specifici assorbono o si combinano con acqua, creando un legame stabile. Questa caratteristica è importante in vari processi industriali e naturali, influenzando le proprietà fisiche e chimiche delle sostanze coinvolte. Gli idrati sono fondamentali in campi come la geologia, la chimica e la farmacologia, evidenziando il loro ruolo nella natura e nell'uso pratico.

La definizione "Composti chimici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Composti chimici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Idrati:

I Imola D Domodossola R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Composti chimici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

