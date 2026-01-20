Un tratto inclinato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tratto inclinato' è 'Pendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENDIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tratto inclinato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tratto inclinato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Pendio? Un pendio è una superficie inclinata che discende o risale, spesso presente in colline, montagne o terreni accidentati. È caratterizzato da un'inclinazione che può variare da lieve a molto ripida, influenzando il modo in cui si percorrerà o si gestirà il terreno. I pendii sono elementi naturali che determinano il paesaggio e possono essere sfruttati per l'agricoltura, le piste da sci o la costruzione di strade.

Un tratto inclinato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pendio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tratto inclinato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tratto inclinato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pendio:

P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tratto inclinato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

