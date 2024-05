La Soluzione ♚ Breve tratto di tempo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SCORCIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SCORCIO

Significato della soluzione per: Breve tratto di tempo La tecnica del panorama in pittura rappresenta un soggetto su un piano obliquo rispetto all'occhio dell'osservatore, realizzata con espedienti prospettici che consistono nello schiacciare le dimensioni, oppure attenuare i colori in rapporto alla distanza. L'osservatore tende, automaticamente, a ricostruire la visione nelle sue proporzioni normali. Italiano: Aggettivo: scorcio ( approfondimento) m sing . (toscano) scorciato. Sostantivo: scorcio m sing (pl.: scorci) . (pittura) rappresentazione artistica figurativa tramite la prospettiva in cui le linee tendenti all'orizzonte appaiono più corte rispetto alle altre. (per estensione) campo visivo di qualcosa molto circoscritto fotografava gli scorci della sua città.. (per estensione) racconto o rappresentazione di qualcosa.

