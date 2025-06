China, declivio nei cruciverba: la soluzione è Pendio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'China, declivio' è 'Pendio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENDIO

Curiosità e Significato di Pendio

Vuoi sapere di più su Pendio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pendio.

Perché la soluzione è Pendio? Il termine pendio indica una superficie inclinata, come una collina o una montagna, che scende dolcemente o ripidamente. Si usa per descrivere terreni inclinati o pendenze di strutture. La parola deriva dal latino pendius e richiama l’idea di qualcosa che pende o si inclina. In breve, un pendio è una superficie che si abbassa gradualmente, rendendo il paesaggio più interessante e variato.

Fianco di montagnaTerreno in leggera discesaÈ dolce nella collinaChina curvataChina a faccia in giùColora l inchiostro di china

Come si scrive la soluzione Pendio

La definizione "China, declivio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

