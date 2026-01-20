Le studia l agronomo

SOLUZIONE: COLTURE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le studia l agronomo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le studia l agronomo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Colture? Le colture sono le piante coltivate dall’uomo per scopi alimentari, industriali o ornamentali. Sono fondamentali per l’approvvigionamento di cibo e materie prime, richiedendo cure e tecniche specifiche. L’agronomo si occupa di studiare come ottimizzare la crescita e la resa di queste piante, migliorando le pratiche agricole. La conoscenza delle colture permette di aumentare la produttività e di mantenere la sostenibilità dell’ambiente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le studia l agronomo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le studia l agronomo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colture:

C Como O Otranto L Livorno T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le studia l agronomo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

