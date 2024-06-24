Le fanno i batteriologi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le fanno i batteriologi' è 'Colture'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLTURE

Perché la soluzione è Colture? Le colture sono procedure diagnostiche utilizzate dai batteriologi per isolare e identificare batteri o altri microrganismi presenti in campioni biologici. Attraverso la coltura, si crea un ambiente favorevole alla crescita dei microorganismi, permettendo di analizzarli con precisione. Questa tecnica è fondamentale per determinare la natura dell'agente infettivo e pianificare un trattamento efficace. Le colture rappresentano uno strumento essenziale nel campo della microbiologia clinica e della ricerca biomedica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le fanno i batteriologi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le fanno i batteriologi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Colture

Se la definizione "Le fanno i batteriologi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le fanno i batteriologi" conferma che la soluzione 'Colture' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colture

C Como O Otranto L Livorno T Torino U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le fanno i batteriologi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colture' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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