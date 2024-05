La Soluzione ♚ Studia i geni e il DNA

: BIOLOGO

Curiosità su Studia i geni e il dna: Molecolare, che studia il ruolo dei geni a livello del dna. ^ bruno migliorini et al., scheda sul lemma "gene", in dizionario d'ortografia e di pronunzia... La biologia (neologismo scientifico del XVIII secolo, composto dalle parole greche ß, bìos = "vita" e , lògos = "studio") è la scienza che studia la vita, ovvero i processi fisici e chimici dei fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi, inclusa la loro biochimica, meccanismi molecolari, genetica, anatomia, fisiologia, nonché processi emergenti come adattamento, sviluppo, evoluzione, interazione tra gli organismi e comportamento. È una scienza naturale con un'ampia portata ma ha diversi temi unificanti che la legano insieme come un campo unico e coerente. Nonostante l'elevata complessità della disciplina, vi sono alcuni concetti ...

