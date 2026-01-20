Stabilimenti marini

SOLUZIONE: LIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stabilimenti marini" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stabilimenti marini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lidi? I lidi sono aree di spiaggia attrezzate dove le persone possono rilassarsi, nuotare e divertirsi vicino al mare. Spesso offrono servizi come lettini, ombrelloni e bar, creando un ambiente ideale per il tempo libero. Questi spazi sono fondamentali per il turismo balneare e rappresentano un punto di incontro tra natura e intrattenimento. La presenza di stabilimenti marini contribuisce a rendere più accessibile e confortevole l’esperienza sulla costa.

In presenza della definizione "Stabilimenti marini", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stabilimenti marini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lidi:

L Livorno I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stabilimenti marini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

