Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi' è 'Lidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIDI

La risposta Lidi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lidi? Le aree di LIDI si riferiscono alle zone balneari lungo la costa toscana, particolarmente note per le spiagge e le strutture turistiche. Questi insediamenti si estendono tra le località di Viareggio e Camaiore, che sono limitrofi, condividendo confini e caratteristiche geografiche. La presenza di numerosi stabilimenti balneari e servizi rende i LIDI una meta apprezzata durante la stagione estiva. La loro posizione strategica tra queste due cittadine favorisce un flusso continuo di visitatori e turisti.

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Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lidi

Per risolvere la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lidi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi

Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi Risposta: LIDI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: L___

L___ Inizia con: L

L Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno I Imola D Domodossola I Imola

La soluzione 'Lidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.