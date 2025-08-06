Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi

Anna Gallo | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi' è 'Lidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIDI

La risposta Lidi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lidi? Le aree di LIDI si riferiscono alle zone balneari lungo la costa toscana, particolarmente note per le spiagge e le strutture turistiche. Questi insediamenti si estendono tra le località di Viareggio e Camaiore, che sono limitrofi, condividendo confini e caratteristiche geografiche. La presenza di numerosi stabilimenti balneari e servizi rende i LIDI una meta apprezzata durante la stagione estiva. La loro posizione strategica tra queste due cittadine favorisce un flusso continuo di visitatori e turisti.

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Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lidi

Per risolvere la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lidi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi
  • Risposta: LIDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: L___
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 4 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
D Domodossola
I Imola

La soluzione 'Lidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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