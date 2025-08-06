Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi
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SOLUZIONE: LIDI
La risposta Lidi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Lidi? Le aree di LIDI si riferiscono alle zone balneari lungo la costa toscana, particolarmente note per le spiagge e le strutture turistiche. Questi insediamenti si estendono tra le località di Viareggio e Camaiore, che sono limitrofi, condividendo confini e caratteristiche geografiche. La presenza di numerosi stabilimenti balneari e servizi rende i LIDI una meta apprezzata durante la stagione estiva. La loro posizione strategica tra queste due cittadine favorisce un flusso continuo di visitatori e turisti.
Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lidi
Per risolvere la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lidi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi
- Risposta: LIDI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: L___
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Lidi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Quelli di Viareggio e Camaiore sono limitrofi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con quelli: Ci sono quelli cannellini
Con viareggio: L Anna Maria vincitrice del Premio Viareggio con Il mare non bagna Napoli
Con camaiore: La regione turistica lucchese con Lido di Camaiore