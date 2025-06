Li affollano i bagnanti nei cruciverba: la soluzione è Lidi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li affollano i bagnanti' è 'Lidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIDI

Curiosità e Significato di Lidi

Vuoi sapere di più su Lidi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lidi.

Perché la soluzione è Lidi? I lidi sono le strutture balneari che offrono servizi e comfort ai bagnanti in spiaggia, come ombrelloni, lettini e bar. Sono luoghi molto affollati durante l'estate, dove tante persone si ritrovano per rilassarsi e divertirsi vicino al mare. Quindi, quando si dice che li affollano i bagnanti, ci si riferisce proprio a questi stabilimenti pieni di vacanzieri pronti a godersi il mare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si affollano d estateStabilimenti balneariLi tocca il mareLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerine

Come si scrive la soluzione Lidi

Hai davanti la definizione "Li affollano i bagnanti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

D Domodossola

I Imola

