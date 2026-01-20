Siciliana del capoluogo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Siciliana del capoluogo' è 'Palermitana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALERMITANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Siciliana del capoluogo" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Siciliana del capoluogo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Palermitana? Il termine si riferisce a qualcosa o qualcuno originario o legato alla città di Palermo, in Sicilia. Viene spesso usato per descrivere le tradizioni, la cultura o le persone di questa regione. La parola richiama l'identità e l'appartenenza alla comunità palermitana, rappresentando un tratto distintivo della zona. È un aggettivo che sottolinea l'origine siciliana del soggetto descritto.

Siciliana del capoluogo nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Palermitana

Se la definizione "Siciliana del capoluogo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Siciliana del capoluogo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Palermitana:

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli R Roma M Milano I Imola T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Siciliana del capoluogo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

