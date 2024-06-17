Mettere al corrente

SOLUZIONE: INFORMARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mettere al corrente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: AGGIORNARE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettere al corrente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Informare? Quando si comunica un'informazione, si condivide un dato o un fatto con qualcuno. È un atto di trasmettere notizie o aggiornamenti per tenere gli altri consapevoli di ciò che accade. Questa azione aiuta a mantenere le persone informate sulle novità o sui cambiamenti importanti, favorendo una migliore comprensione della realtà circostante.

Mettere al corrente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Informare

In presenza della definizione "Mettere al corrente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettere al corrente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Informare:

I Imola N Napoli F Firenze O Otranto R Roma M Milano A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettere al corrente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

