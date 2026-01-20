Lo invoca il muezzin

SOLUZIONE: ALLAH

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo invoca il muezzin" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo invoca il muezzin". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Allah? Il richiamo del muezzin per chiamare i fedeli alla preghiera è rivolto a una divinità venerata nell'Islam, considerata l'Onnipotente e il Creatore di tutto. Questo richiamo rappresenta un momento di comunione spirituale, invitando i credenti a rivolgersi a questa entità suprema per pregare e trovare conforto. La parola si collega alla figura centrale della religione musulmana, alla quale si rivolgono le preghiere quotidiane.

Lo invoca il muezzin nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Allah

Se la definizione "Lo invoca il muezzin" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo invoca il muezzin" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Allah:

A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona H Hotel

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo invoca il muezzin" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

