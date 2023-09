Il dio dei musulmani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dio dei musulmani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALLAH

Assoluto al comando di dio. una delle sure più brevi e ricche di significato per i musulmani recita: «egli, dio [allah] è uno, dio, l'eterno. non generò... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi allah (disambigua). allah (in arabo , allah, pronunciato in italiano [al'la]) è una parola araba...