Denti d elefante

Home / Soluzioni Cruciverba / Denti d elefante

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Denti d elefante' è 'Zanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZANNE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Denti d elefante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Denti d elefante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Zanne? Le zanne sono lunghe e robuste appendici ossee che sporgono dalla bocca di alcuni animali. Sono particolarmente evidenti negli elefanti, dove rappresentano un tratto distintivo. Questi elementi sono usati per scavare, difendersi e raccogliere cibo. Le zanne crescono continuamente e sono un simbolo di forza e maestà. La loro presenza contribuisce alla riconoscibilità di queste creature imponenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Denti d elefante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zanne

La soluzione associata alla definizione "Denti d elefante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Denti d elefante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zanne:

Z Zara A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Denti d elefante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le affonda chi addentaGrossi denti d avorioI denti del lupoProvoca mal di dentiDenti per azzannareLe estremità dell elefanteAltro nome con cui è noto lo squalo elefantePesce dai denti poderosi