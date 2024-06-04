I denti del lupo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I denti del lupo' è 'Zanne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZANNE

Perché la soluzione è Zanne? Le zanne sono i denti più grandi e appuntiti del lupo, situati nella mascella superiore e inferiore. Questi strumenti sono essenziali per cacciare e sventrare le prede, facilitando la presa e la triturazione della carne. La loro forma affilata e robusta permette al predatore di aggredire con efficacia e di difendersi dai pericoli. Le zanne si distinguono per la loro funzione e per la loro importanza nel comportamento predatorio del lupo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I denti del lupo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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I denti del lupo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Zanne

Questa pagina è dedicata alla definizione "I denti del lupo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I denti del lupo" conferma che la soluzione 'Zanne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Zanne

Z Zara A Ancona N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I denti del lupo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zanne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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