Nota marca italiana di orologi da polso - Cruciverba

Sector è una rinomata marca italiana di orologi da polso, con una ricca storia di innovazione e stile. Fondata nel 1973 a Napoli, la casa produttrice ha guadagnato fama per il suo design distintivo e la qualità artigianale. Settori offre una vasta gamma di collezioni, da eleganti orologi da uomo e da donna a modelli sportivi e di tendenza. La tecnologia avanzata si fonde con il design italiano di classe, creando pezzi unici che si distinguono per la precisione e l'eleganza. Con un solido seguito di appassionati di orologi in tutto il mondo, Sector continua a essere una delle marche più amate e rispettate nel mondo dell'orologeria.

