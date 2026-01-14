Limpide prive di opacità

SOLUZIONE: TERSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Limpide prive di opacità" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Limpide prive di opacità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Terse? Il termine indica qualcosa di molto breve e diretto, spesso usato per descrivere un modo di comunicare che evita dettagli superflui. Quando si parla di un messaggio o di un testo, l'essenziale è espresso in modo chiaro e senza ambiguità. La semplicità e la chiarezza sono caratteristiche fondamentali, e questo stile si distingue per la sua essenzialità. In sintesi, si tratta di qualcosa che si presenta con poche parole, ma con grande efficacia.

La definizione "Limpide prive di opacità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Limpide prive di opacità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Terse:

T Torino E Empoli R Roma S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Limpide prive di opacità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

