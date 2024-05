limpide pulitissime

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Il Teccio del Tersè (Tecciu du Tersè in ligure) è un antico essiccatoio di castagne, cioè una modesta costruzione contadina, non più ampia di 16 m², composta di muri a secco in pietra, utilizzata per anni da boscaioli e carbonai come ricovero e, appunto, come edificio per l'essiccazione delle castagne. Il Teccio del Tersè è situato all'interno di un fitto bosco di castagni, lungo il sentiero campestre che fiancheggia il torrente Trexenda, nel territorio di Montagna, frazione collinare del comune italiano di Quiliano, in provincia di Savona.

terse f pl

femminile plurale di terso

Voce verbale

terse

terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di tergere participio passato femminile plurale di tergere

Sillabazione

tèr | se

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi terso

(voce verbale) vedi tergere

Sinonimi

(di vetro, cielo) pulite, lucenti, trasparenti, cristalline, nitide, linde, limpide, azzurre, serene

pulite, lucenti, trasparenti, cristalline, nitide, linde, limpide, azzurre, serene (senso figurato) chiare, eleganti

Contrari