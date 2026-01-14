Un gentile dono della ditta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un gentile dono della ditta' è 'Omaggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMAGGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gentile dono della ditta" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gentile dono della ditta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Omaggio? Un omaggio rappresenta un gesto di cortesia e riconoscimento, spesso offerto da un'azienda come segno di gratitudine o per stabilire un rapporto di fiducia con i clienti. È un modo per mostrare attenzione e apprezzamento, rendendo speciale un momento o un acquisto. Questo gesto può manifestarsi attraverso regali, cortesie o piccoli segni di considerazione, contribuendo a rafforzare legami positivi e duraturi tra le parti coinvolte.

La soluzione associata alla definizione "Un gentile dono della ditta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gentile dono della ditta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Omaggio:

O Otranto M Milano A Ancona G Genova G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gentile dono della ditta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

