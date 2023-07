Affettuoso e gentile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affettuoso e gentile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORDIALE

Significato/Curiosità : Affettuoso e gentile

Una persona affettuosa e gentile o cordiale è caratterizzata da una natura calorosa e premurosa. Mostra un'attenzione sincera verso gli altri, esprimendo affetto e gentilezza nelle sue parole e azioni. Questa persona è solita trattare gli altri con rispetto e cortesia, dimostrando un genuino interesse per il loro benessere. Il suo atteggiamento cordiale crea un'atmosfera accogliente e piacevole intorno a sé, facendo sentire le persone a proprio agio e apprezzate. La sua gentilezza è spontanea e autentica, senza secondi fini, ed è capace di suscitare sentimenti positivi negli altri. In breve, una persona affettuosa e gentile o cordiale è una luce luminosa che illumina la vita di coloro che la circondano.

Altre risposte alla domanda : Affettuoso e gentile : affettuoso; gentile; Epiteto giocoso affettuoso o dispregiativo; Come un abbraccio affettuoso e sincero; Gattino... detto in modo ancora più affettuoso ; Un affettuoso soprannome di Francesco Totti; Incontro affettuoso di due corpi che si stringono; gentile cortese; Per niente gentile ; gentile pieno di attenzioni; Un pensiero gentile e consistente; gentile ;

