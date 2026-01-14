Un edificio come la Torre UniCredit di Milano

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un edificio come la Torre UniCredit di Milano" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un edificio come la Torre UniCredit di Milano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Grattacielo? Un grande edificio che si eleva molto sopra gli altri, spesso con molte piante e destinato a uffici o strutture commerciali. La Torre UniCredit di Milano è un esempio di questo tipo di costruzione imponente e moderna. Questi edifici sono simboli di sviluppo e potenza economica, dominando lo skyline delle città. La loro altezza e design distintivo li rendono riconoscibili e rappresentano il progresso urbano.

In presenza della definizione "Un edificio come la Torre UniCredit di Milano", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un edificio come la Torre UniCredit di Milano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un edificio come la Torre UniCredit di Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

