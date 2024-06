Lo è la Torre Unicredit di Milano

: Storicamente, alla fine del XIX secolo, il termine si riferiva a edifici con almeno dieci piani, ma poi, con l'evoluzione tecnologica nel corso del XX secolo, il termine è stato impiegato per edifici più alti; per edifici di altezza superiore a 300 metri si usa il termine "supertall" mentre, quando si superano i 600 metri, si parla di "megatall". Il grattacielo è un edificio a torre in cui è preponderante lo sviluppo verticale e con un notevole numero di piani; il termine deriva dall'inglese skyscraper, ("che gratta il cielo", utilizzata nel XVIII secolo per indicare gli alti alberi maestri che reggevano le vele nelle navi inglesi).

Italiano: Sostantivo: grattacielo ( approfondimento) m sing (pl.: grattacieli) . edificio di grandi dimensioni espanso verso l'alto, formato da numerosi piani abitabili il grattacielo Pirelli domina Milano. il Burj Khalifa di Dubai è il grattacielo più alto degli anni dieci.. Sillabazione: grat | ta | ciè | lo. Pronuncia: IPA: /gratta't:lo/ . Etimologia / Derivazione: composto di grattare e cielo, per calco dell'inglese americano skyscraper, che è composto da sky ‘cielo’ e scrape ‘raschiare, grattare’ .