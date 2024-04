La Soluzione ♚ Costruì la torre del Castello Sforzesco di Milano

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Costruì la torre del Castello Sforzesco di Milano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FILARETE

Curiosità su Costrui la torre del castello sforzesco di milano: la quinta conserva il rifacimento del 1832 dell'edicola della tarchetta dell'amadeo, i cui frammenti originali sono oggi al castello sforzesco. la vetrata... Antonio di Pietro Averlino, o Averulino, detto il Filarete (Firenze, 1400 circa – Roma, 1469), è stato uno scultore, architetto e teorico dell'architettura italiano, ebbe un ruolo importante nel primo sviluppo di alcuni concetti dell'architettura e dell'urbanistica rinascimentale e in particolare della "città ideale". Il soprannome di stampo umanistico con cui è prevalentemente noto, da lui stesso scelto, significa "colui che ama le virtù" e fu adottato solo nella maturità.

