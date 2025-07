Un alto edificio come l Empire State Building nei cruciverba: la soluzione è Grattacielo

GRATTACIELO

Curiosità e Significato di Grattacielo

Perché la soluzione è Grattacielo? Un grattacielo è un edificio molto alto, progettato per sfruttare al massimo lo spazio in aree urbane densamente popolate. È simbolo di modernità e sviluppo, diventando uno dei tratti distintivi delle grandi città. Questi imponenti edifici ospitano uffici, appartamenti o strutture commerciali, rappresentando l’innovazione nell’architettura e nel design urbano. Sono veri e propri monumenti di ingegneria e progresso.

Come si scrive la soluzione Grattacielo

G Genova

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

C Como

I Imola

E Empoli

L Livorno

O Otranto

