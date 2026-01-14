Uno che ha il nome in ditta

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno che ha il nome in ditta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno che ha il nome in ditta' è 'Titolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITOLARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno che ha il nome in ditta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno che ha il nome in ditta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Titolare? Il termine si riferisce a chi possiede o gestisce un'attività commerciale, assumendo la responsabilità principale. È colui che ha il nome dell'impresa e ne risponde legalmente. Spesso, è anche il responsabile principale delle decisioni e delle operazioni quotidiane. Questo ruolo garantisce che il marchio o il nome dell'azienda siano rappresentati e tutelati. La figura è fondamentale per l'identità e la leadership dell'impresa, assumendo il ruolo di riferimento.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uno che ha il nome in ditta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Titolare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Uno che ha il nome in ditta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno che ha il nome in ditta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Titolare:

T Torino I Imola T Torino O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno che ha il nome in ditta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Scende in campo dal primo minuto della partitaIl responsabile della dittaL intestatario di un aziendaHa dato nome a un tipo di spillaMercato di Palermo che ha dato nome a un talk showLa città che ha dato nome a un nostro mareHa scritto Il nome della rosaCittà dell India che ha dato nome a una varietà di riso