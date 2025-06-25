Scende in campo dal primo minuto della partita
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scende in campo dal primo minuto della partita' è 'Titolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TITOLARE
Perchè la soluzione è Titolare? Il titolare è il giocatore che scende in campo dal primo minuto, pronto a dare il massimo fin dall’inizio. La sua presenza è fondamentale per impostare il ritmo della squadra e affrontare la partita con determinazione e sicurezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Scende in campo dal primo minuto della partita
- Risposta: TITOLARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Scende in campo dal primo minuto della partita nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Titolare
Per risolvere la definizione "Scende in campo dal primo minuto della partita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titolare'.
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Titolare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scende in campo dal primo minuto della partita". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con campo: Il campo con le panchine
Con primo: Il primo numero inglese