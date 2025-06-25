Scende in campo dal primo minuto della partita

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scende in campo dal primo minuto della partita' è 'Titolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TITOLARE

Perchè la soluzione è Titolare? Il titolare è il giocatore che scende in campo dal primo minuto, pronto a dare il massimo fin dall’inizio. La sua presenza è fondamentale per impostare il ritmo della squadra e affrontare la partita con determinazione e sicurezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Scende in campo dal primo minuto della partita
  • Risposta: TITOLARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: T_______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: E
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Titolare'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Scende in campo dal primo minuto della partita nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Titolare

Per risolvere la definizione "Scende in campo dal primo minuto della partita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Titolare'.

Le 8 lettere della soluzione

T Torino
I Imola
T Torino
O Otranto
L Livorno
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Titolare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Scende in campo dal primo minuto della partita". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La formazione titolare che scende in campo nella pallavolo Quella arbitrale scende in campo L arbitrale scende in campo La partita a tennis con il campo più stretto Il numero di cestisti in campo durante una partita 

Altre definizioni collegate

Con scende: Lo è chi non scende a compromessi con se stesso 

Con campo: Il campo con le panchine 

Con primo: Il primo numero inglese 