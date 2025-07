Disordinati come una torre biblica nei cruciverba: la soluzione è Babelici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Disordinati come una torre biblica' è 'Babelici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BABELICI

Curiosità e Significato di Babelici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Babelici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Babelici.

Perché la soluzione è Babelici? BABELICI deriva dal termine Babele, simbolo di confusione e caos. Indica qualcosa o qualcuno molto disordinato, scompigliato come la torre biblica che crollò per il linguaggio confuso. Usato in modo scherzoso, descrive chi è estremamente disorganizzato o caotico, creando un’immagine vivida di confusione totale. È un termine divertente per sottolineare un disordine totale e spontaneo.

Come si scrive la soluzione Babelici

Stai cercando la risposta alla definizione "Disordinati come una torre biblica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

B Bologna

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R S F S I N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRASSINI" FRASSINI

