Ci ricorda una biblica torre - Cruciverba

BABELE

Ci ricorda una biblica torre

La Torre di Babele, menzionata nel Libro della Genesi della Bibbia, è un'antica narrazione che simboleggia la confusione e la divisione tra le persone. Secondo il racconto, gli esseri umani, desiderando raggiungere il cielo, iniziarono a costruire una grande torre. Tuttavia, per punire la loro presunzione, Dio confuse le loro lingue, impedendo loro di comunicare efficacemente. Di conseguenza, i costruttori si dispersero in diverse direzioni, incapaci di completare la torre. La storia della Torre di Babele è spesso evocata per sottolineare l'importanza della comunicazione e della cooperazione per evitare il caos e promuovere l'armonia tra gli individui. Rappresenta anche la natura umana di cercare di raggiungere altezze inaccessibili e le conseguenze che possono derivarne.

