scellerati nefandi

: La Storia della Colonna Infame è un saggio storico scritto da Alessandro Manzoni, pubblicato come appendice storica al suo celeberrimo romanzo storico, I promessi sposi (nella sua edizione definitiva del 1840), in una sorta di continuità necessaria, con le illustrazioni di Francesco Gonin alla seconda edizione del 1842. Le vicende narrate sono coeve al periodo storico in cui è ambientato il romanzo, il XVII secolo e in particolare durante la peste di Milano del 1630.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: infami m pl . plurale di infame. Sostantivo, forma flessa: infami m pl . plurale di infame. Sillabazione: in | fà | mi. Etimologia / Derivazione: vedi infame. Pronuncia: IPA: /i'fame/ . Etimologia / Derivazione: vedi infame . Sinonimi: scellerati, malvagi, cattivi, meschini, vili. disonesti, indegni, ignobili, bassi, scandalosi, crudeli, perfidi, spregevoli, iniqui, turpi, abietti, nefandi.