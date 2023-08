Capace di ogni mascalzonata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di ogni mascalzonata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INFAME

Significato/Curiosita : Capace di ogni mascalzonata

Andreotti ha definito il film "una mascalzonata", e ha commentato, a seguito della vittoria del film al festival di cannes: "se uno fa politica pare che... Sonypictures.com. quel nano infame, su filmtv.it, arnoldo mondadori editore. (en) quel nano infame, su imdb, imdb.com. (en) quel nano infame, su allmovie, all media... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Capace di ogni mascalzonata : capace; ogni; mascalzonata; capace di produrre riso; capace di ragionare come un essere; Incapace di vedere in romanesco; capace di cogliere stimoli esterni; Mitico rettile capace di uccidere con lo sguardo; Perfido oltre ogni dire; ogni meta turistica ha i suoi da visitare; Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno; Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni; Uscire dal mondo dei sogni ; Una vera mascalzonata ; mascalzonata ... da bambini;

