OCRA

Curiosità e Significato di Ocra

La parola Ocra è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ocra.

Perché la soluzione è Ocra? OCRA è un termine che indica una tonalità di colore molto chiara, simile a un beige tenue o a un marrone pallido. Spesso utilizzato in moda, interior design e cosmetica, richiama un colore naturale e delicato. La sua semplicità ed eleganza lo rendono ideale per creare ambienti luminosi o look sofisticati senza troppo contrasto. È perfetto per chi ama uno stile sobrio e raffinato.

Come si scrive la soluzione Ocra

La definizione "Marrone chiaro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

