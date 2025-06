Giallo bruno o marrone chiaro nei cruciverba: la soluzione è Ocra

OCRA

Curiosità e Significato di Ocra

Vuoi sapere di più su Ocra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ocra.

Perché la soluzione è Ocra? OCRA è un colore caldo e terroso che si trova tra il marrone chiaro e il giallo bruno. Spesso usato in moda, arredamento e design, richiama le tonalità naturali delle terre e delle spezie. La sua sfumatura versatile lo rende perfetto per creare ambienti accoglienti o look eleganti. Insomma, un colore che dona calore e personalità a ogni contesto.

Come si scrive la soluzione Ocra

Hai trovato la definizione "Giallo bruno o marrone chiaro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

C Como

R Roma

A Ancona

