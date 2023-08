Lo stato che si ribellò all URSS nel 1956 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato che si ribellò all URSS nel 1956. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : UNGHERIA

Significato/Curiosita : Lo stato che si ribello all urss nel 1956

Truppe sovietiche e lo scioglimento dell'ávh. il partito socialista si "autosciolse", gero raggiunse rákosi nel suo esilio in urss. la tregua teneva. rinacquero... 2010. ungherìa, su sapere.it, de agostini. (it, de, fr) ungheria, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) ungheria / ungheria (altra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

