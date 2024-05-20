Ora è il Burkina Faso

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ora è il Burkina Faso' è 'Alto Volta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTO VOLTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ora è il Burkina Faso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ora è il Burkina Faso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alto Volta? L'Alto Volta è un paese dell'Africa occidentale che, nel corso degli anni, ha attraversato numerosi cambiamenti politici e sociali. Situato nella regione del Sahel, questa area è caratterizzata da un clima semi-arido e da una popolazione che si dedica principalmente all'agricoltura di sussistenza. La sua storia è ricca di vicende legate alla lotta per l'indipendenza e alla ricerca di stabilità. Attualmente, il paese si trova in una fase di transizione verso un futuro più stabile.

In presenza della definizione "Ora è il Burkina Faso", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ora è il Burkina Faso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Alto Volta:

A Ancona L Livorno T Torino O Otranto V Venezia O Otranto L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ora è il Burkina Faso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

