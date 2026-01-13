Non ne ha l apolide

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ne ha l apolide

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Non ne ha l apolide' è 'Nazionalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAZIONALITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non ne ha l apolide" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non ne ha l apolide". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Nazionalità? La nazionalità indica l'appartenenza di una persona a uno Stato, riconoscendo diritti e doveri specifici. Chi è apolide, invece, non possiede alcuna nazionalità, vivendo senza riconoscimento ufficiale di appartenenza a una nazione. La mancanza di nazionalità può comportare difficoltà legali e sociali, rendendo difficile l'accesso a servizi e diritti fondamentali. La definizione di questa voce evidenzia chi non ha un'identità nazionale ufficiale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non ne ha l apolide nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Nazionalità

Questa pagina è dedicata alla definizione "Non ne ha l apolide" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non ne ha l apolide" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Nazionalità:

N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non ne ha l apolide" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Può perderla chi ne acquista una stranieraNon ne ha nessuno chi recita un monologoHa interpretato Leopardi ne Il giovane favolosoNe ha poca il negligenteLa morsa ne ha dueNon ne ha il tormentato