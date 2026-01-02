È affine alla maggiorana

Home / Soluzioni Cruciverba / È affine alla maggiorana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È affine alla maggiorana' è 'Origano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORIGANO

Perché la soluzione è Origano? L'origano è un'erba aromatica molto usata in cucina, conosciuta per il suo profumo intenso e il suo sapore deciso. È spesso associato alla maggiorana per via delle somiglianze nelle caratteristiche aromatiche e nel modo in cui viene utilizzato nelle pietanze mediterranee. Questa pianta appartiene alla stessa famiglia e si distingue per il suo ruolo fondamentale nelle preparazioni di salse, pizze e piatti di carne.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È affine alla maggiorana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È affine alla maggiorana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È affine alla maggiorana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Origano

La definizione "È affine alla maggiorana" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È affine alla maggiorana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Origano:

O Otranto R Roma I Imola G Genova A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È affine alla maggiorana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un erba aromatica sulla pizza alla marinaraErba aromatica da cucinaLa spezia profumata sulla pizza marinaraMetallo raro affine al platinoPianta affine al ribesMetallo affine al platinoÈ affine alla giraffaElemento affine al cloro