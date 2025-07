Erba aromatica con foglie aghiformi nei cruciverba: la soluzione è Rosmarino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erba aromatica con foglie aghiformi' è 'Rosmarino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSMARINO

Curiosità e Significato di Rosmarino

Vuoi sapere di più su Rosmarino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Rosmarino.

Perché la soluzione è Rosmarino? Il rosmarino è un’erba aromatica molto apprezzata in cucina, riconoscibile per le sue foglie aghiformi e profumate. Originario del Mediterraneo, viene utilizzato per insaporire carni, patate e piatti di verdura, oltre a possedere proprietà benefiche per la salute. Questa pianta versatile e resistente si inserisce perfettamente in ogni giardino o balcone, aggiungendo un tocco di freschezza naturale alle tue ricette quotidiane.

Come si scrive la soluzione Rosmarino

Se "Erba aromatica con foglie aghiformi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

O Otranto

S Savona

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R T G I Mostra soluzione



