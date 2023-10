L erba aromatica detta anche serpillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L erba aromatica detta anche serpillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIMO

Significato/Curiosita : L erba aromatica detta anche serpillo

Tostato, i semi di zucca tostati, il sale da cucina e talvolta il serpillo. può essere anche piccante. miele ("med") le tradizioni bulgare nel consumo di bevande... Tostato, i semi di zucca tostati, il sale da cucina e talvolta il. può esserepiccante. miele ("med") le tradizioni bulgare nel consumo di bevande... Il timo è un organo linfoepiteliale situato nel mediastino anteriore e per una piccola parte nel collo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L erba aromatica detta anche serpillo : erba; aromatica; detta; anche; serpillo; erba con cui si prepara un ripieno per ravioli liguri; L erba detta anche serpillo; Il Cumberba tch della serie TV Sherlock iniz; Un doppio senso verba le; Pianta erba cea delle Alpi; erba da insalata; erba per l insalata; Pianta aromatica ; Una pianticella aromatica ; Una pianta aromatica selvatica ottima per tisane; Pianticella aromatica dal fiore medicinale; Un erba aromatica sulla pizza alla marinara; Una pianta aromatica ; Ghiandola… aromatica ; Un elenco detta gliato; L erba detta anche serpillo; La loro spada era detta katana; La città detta l ombelico della Sicilia; Così è detta la grancevola; Pianta con foglie aromatiche detta anche cedrina; di detta glio del mare curva di; Per anni fu anche CEE; L erba detta anche serpillo; Larga strada fianche ggiata da alberi; Varietà di granato detto anche rubino del Capo; Un anfibio in grado di riprodursi anche allo stato larvale; Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore; Pianta con foglie aromatiche detta anche cedrina; L erba detta anche serpillo ; serpillo ;

Cerca altre Definizioni