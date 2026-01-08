Lo spiedino greco di carne

SOLUZIONE: SOUVLAKI

Perché la soluzione è Souvlaki? Il souvlaki è un piatto tradizionale della cucina greca, costituito da pezzi di carne infilzati su uno spiedo e cotti alla griglia. Viene spesso servito con pane, verdure e salse, rappresentando uno degli street food più apprezzati in Grecia. La carne può essere di maiale, pollo o agnello, e il suo nome deriva proprio dall'uso dello spiedino per la preparazione. Un gustoso e saporito piatto mediterraneo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo spiedino greco di carne" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo spiedino greco di carne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Lo spiedino greco di carne nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Souvlaki

Quando la definizione "Lo spiedino greco di carne" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo spiedino greco di carne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Souvlaki:

S Savona O Otranto U Udine V Venezia L Livorno A Ancona K Kappa I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo spiedino greco di carne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

