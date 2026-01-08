Le spedizioni effettuate in Terrasanta

Home / Soluzioni Cruciverba / Le spedizioni effettuate in Terrasanta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le spedizioni effettuate in Terrasanta' è 'Crociate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CROCIATE

Perché la soluzione è Crociate? Le crociate sono state missioni militari e religiose portate avanti nel Medioevo per riconquistare territori sacri in Terra Santa. Questi viaggi erano motivati dalla fede e dalla volontà di recuperare luoghi considerati santi per il cristianesimo. Le spedizioni coinvolgevano soldati e pellegrini che affrontavano grandi pericoli in nome della religione. Le crociate influenzarono anche scambi culturali e politici tra Europa e Oriente.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le spedizioni effettuate in Terrasanta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le spedizioni effettuate in Terrasanta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le spedizioni effettuate in Terrasanta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Crociate

Quando la definizione "Le spedizioni effettuate in Terrasanta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le spedizioni effettuate in Terrasanta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Crociate:

C Como R Roma O Otranto C Como I Imola A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le spedizioni effettuate in Terrasanta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Campagne per la riconquista del Santo SepolcroLe state risolvendoAppassionano i nostri lettoriStoriche spedizioni in TerrasantaIntrovabili malgrado tutte le ricerche effettuateUna vetta molto affollata di spedizioniAzienda di spedizioni espresse TNTUn azienda di spedizioni espresse