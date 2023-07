Un azienda di spedizioni espresse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azienda di spedizioni espresse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TNT

Un azienda di spedizioni espresse

TNT è un'azienda di spedizioni espresse internazionali che fornisce servizi di consegna rapida e affidabile in tutto il mondo. Fondata nel 1946, TNT si è evoluta nel corso degli anni per diventare una delle principali società nel settore della logistica e della spedizione. Offre una vasta gamma di servizi, tra cui consegne nazionali e internazionali, gestione delle supply chain, logistica inversa e servizi specializzati per settori specifici come l'industria farmaceutica e l'e-commerce. Con la sua vasta rete globale e l'uso di tecnologie avanzate, TNT si impegna a fornire soluzioni di consegna efficienti e di alta qualità, garantendo tempi di transito rapidi e tracciabilità delle spedizioni. L'azienda si distingue per la sua attenzione al servizio clienti e per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, adottando iniziative per ridurre l'impatto ambientale delle sue attività di spedizione.

