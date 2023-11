La definizione e la soluzione di: Storiche spedizioni in Terrasanta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCIATE

Significato/Curiosita : Storiche spedizioni in terrasanta

Colloca nella terrasanta al centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096. in quell'epoca le... Colloca nellaal centro delle guerre tra forze cristiane e islamiche scoppiate dopo la prima crociata indetta nel 1096.quell'epoca le... Il termine crociata è attribuito primariamente alla serie di guerre promosse dalla Chiesa di Roma, combattute tra l'XI e il XIII secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

