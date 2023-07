Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : IRREPERIBILI

Significato/Curiosita : Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate

provocando la reazione del mondo cristiano in seguito alle crudeltà effettuate durante l'assedio della città. gli ottomani subirono una pesantissima... La sovrapposizione storica delle denominazioni, e le specie estinte o irreperibili. il termine "mela" deriva dal latino tardo melum (dal greco antico µ... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

